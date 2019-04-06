Son Dakika Haberleri: Efeler Galibiyetle Başladı

Efeler Galibiyetle Başladı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Erkek Takımı, 1. etap ilk maçında Alanya Belediyesi'ni 3-2 mağlüp etti.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Erkek Takımı, 1. etap ilk maçında Alanya Belediyesi'ni 3-2 mağlüp etti.

Bu sezon Efeler Ligi'ne yükselme hedefini gerçekleştirmek isteyen Büyükşehir Belediyespor, 1. etap maçlarına galibiyetle başladı. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada yeşil beyazlılar, ilk iki seti 25-11 ve 25-18 önde tamamladı. Rakip Alanya Belediyesi, üçüncü ve dördüncü setleri 25-23 ve 25-22 alarak, maçı tie-break setine taşıdı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın final setini Bursa ekibi, 15-9 önde tamamladı ve rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Büyükşehir Belediyespor maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 2 puanın sahibi olan Büyükşehir Belediyespor, 7 Nisan Pazar günü 1. Etap ikinci maçında Akkuş Belediyespor ile karşılaşacak. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14: 00'da başlayacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:15 Kaynak: İHA

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