Efeler geç açıldı: 3-2

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 4.hafta mücadelesinde deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor'u 3-2 mağlüp etti.



AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ligin 4.haftasında Tokat Belediyesi Plevnespor'a konuk oldu. Ali Yücel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk iki seti 27-25 ve 25-22'lik setlerle ev sahibi takımın üstünlüğü ile geçildi. Maçın üçüncü setinde hücum üstünlüğünü eline alan Bursa Büyükşehir Belediyespor bu seti 25-21 geçerek setlerde skoru 2-1'e getirdi. Maçın dördüncü setinde başarılı savunmasıyla rakibini hataya zorlayan Bursa ekibi, hücum etkinliğini sürdürdü. Alisson Melo, Ediz ve Uğur ile üst üste sayılar bulan Büyükşehir Belediyespor seti 25-18 üstün tamamlayarak skoru 2-2'ye getirdi. Tie-break setinde kenar ve orta hücumlarından sonuç alan yeşil-beyazlılar seti 15-10 geçti ve maçtan 3-2 üstünlükle ayrılmayı bildi.



Karşılaşmanın ardından konuşan Büyükşehir Belediyespor Kulübü baş antrenörü Fazıl Demirci önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Geriye düşmelerine rağmen oyundan kopmadıklarını belirten Demirci, "Zor bir deplasman olacağını biliyorduk. 2-0 geriye düşmemize rağmen oyundan kopmadık. Üçüncü set ile birlikte daha iyi oyun ortaya koyarak maçı kazandık" ifadelerini kullandı.



"Adım adım hedefe ilerliyoruz"



Hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini dile getiren Fazıl Demirci, "Bu sezon ligde alınan galibiyet sayısı önemli. Skor ne olursa olsun hanemize galibiyet sayısı eklememiz gerekiyor. Bu yüzden aldığımız sonuç önemliydi. Şimdi rakibimiz Fenerbahçe HDI Sigorta. Onlar bugün Galatasaray'a karşı evlerinde kaybettiler. Pazar günü bize konuk olacaklar. Bize karşı kazanmak isteyeceklerdir. Bizde kazanmak istiyoruz. Rakibimiz gücünü biliyoruz ve saygı duyuyoruz. Biz evimizde, seyircimizin de desteğiyle oynayacağız" diye konuştu.



Bursa Büyükşehir Belediyespor AXA Sigorta Efeler Ligi 5. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı ağırlayacak. 10 Kasım Pazar günü Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16: 00'da başlayacak. - BURSA