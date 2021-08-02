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Efeler halkının bağışları yangın bölgesine ulaştı - Son Dakika

Efeler halkının bağışları yangın bölgesine ulaştı

02.08.2021 12:08
Efeler halkının bağışları yangın bölgesine ulaştı, System.String[]

Efeler Belediyesi, Efeler Kent Konseyi ve Yeni İz Derneği iş birliği ile başlatılan yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri, yangın bölgelerinden biri olan Marmaris'e ulaştı.

Efeler Belediyesi, Efeler Kent Konseyi ve Yeni İz Derneği iş birliği ile başlatılan yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri, yangın bölgelerinden biri olan Marmaris'e ulaştı.

Efeler halkı, Yeni İz Derneği öncülüğünde başlayan ve Efeler Belediyesi ile Efeler Kent Konseyi'nin destekleriyle 29 Temmuz Perşembe günü başlayan yardım kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor. Su, yanık kremi, çocuk bezi, bebek maması, sıvı içecek ve göz damlası gibi ilk etapta toplanan öncelikli yardım malzemeleri, Marmaris'e gönderildi. Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, faciadan etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyasının, Güzelhisar Mahallesi, 37 Sokak No: 6 adresinde bulunan bir iş yerinde devam ettiği, bağış yapmak isteyen vatandaşları, 0545 544 90 09 numaralı hattan irtibat kurabilecekleri bildirildi. - AYDIN

Efeler halkının bağışları yangın bölgesine ulaştı
Efeler halkının bağışları yangın bölgesine ulaştı
Efeler halkının bağışları yangın bölgesine ulaştı
Efeler halkının bağışları yangın bölgesine ulaştı

Kent Konseyi, Marmaris, Yangın, Efeler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler halkının bağışları yangın bölgesine ulaştı - Son Dakika


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