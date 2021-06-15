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Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ÇKS uyarısı - Son Dakika

Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ÇKS uyarısı

15.06.2021 11:15
Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ÇKS uyarısı, System.String[]

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçileri uyararak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurunun 30 Haziran mesai bitiminde sona ereceğini duyurdu.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçileri uyararak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurunun 30 Haziran mesai bitiminde sona ereceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2002 yılında uygulamaya konulan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) üreticilerin kaydolması ve kayıtlarını güncellemeleri sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere verilen tarımsal destekleme, teşvik ve hibe projelerine başvurabilmek, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen düşük faizli kredilerden yaralanabilmek, TARSİM ürün sigortası yaptırabilmek için ÇKS kaydı zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca tarımsal ürünlerin pazarlama imkanlarını artıracak, tüketiciye de makul fiyatlardan tarımsal ürünlerin ulaşmasını sağlayacak, alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek tarımsal üretim ve ticarete ivme kazandıracak olan Dijital Tarım Pazarına katılabilmek için de üreticilerin ÇKS'ye kayıtlı olmaları gerekiyor. Çiftçilerin tüm bu imkanlardan yararlanabilmeleri için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2021 olduğunu hatırlatan Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri çiftçilerin başvurularını olası bir yoğunluk ile karşı karşıya kalmamaları için son güne bırakmadan yapmaları gerektiğini belirtti. - AYDIN

Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ÇKS uyarısı
Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ÇKS uyarısı
Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ÇKS uyarısı

Hisarcık, Çiftçi, Efeler, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ÇKS uyarısı - Son Dakika


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