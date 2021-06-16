Efeler'in araç dezenfeksiyonuna vatandaşlar ilgi gösterdi - Son Dakika

Efeler Belediyesi korona virüs salgınına karşı kentte üst seviyede önlemler almaya devam ediyor.

Korona virüsün ülkede görüldüğü günden itibaren 10 binden fazla binada dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren Efeler Belediyesi, vatandaşların araçlarını da ücretsiz dezenfekte etmeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri; her hafta Çarşamba günü Eski Otogar Alanı Zabıta Çıkış Noktası'nda 09.00 - 17.00 saatleri arasında vatandaşların araçlarını dezenfekte ediyor.

Efeler Belediyesi'nin salgınla mücadele mesaisi, vatandaşların takdirini topluyor. Araçlarını dezenfekte ettiren vatandaşlar, Efeler Belediyesi'nin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Belediye ekipleri virüs bulaşma riskine karşı tüm önlemleri alarak araçlarımızı dezenfekte ediyor. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN