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Efeler'in kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika

Efeler'in kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak

01.09.2021 12:54
Efeler'in kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak, System.String[]

Efeler Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü, "Efeler Kurtuluş Etkinleri" ile kutlamaya hazırlanıyor.

Efeler Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü, "Efeler Kurtuluş Etkinleri" ile kutlamaya hazırlanıyor.

Her yıl Efeler halkının yoğun katılımıyla şenlik havasında geçen etkinliklerde; fotoğraf sergisi, konferans, tiyatro oyunları ve senfonik konser gibi kültür-sanat faaliyetleri gerçekleştirilecek. Korona virüs tedbirlerine uyularak düzenlenecek etkinler, 5-9 Eylül tarihlerinde vatandaşlarla buluşacak.

Açılış Uygur kardeşlerden

Efeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan programa göre kurtuluş etkinlikleri, 5 Eylül Pazar günü saat 21.00'de Pınarbaşı Mesire Alanı'nda Nejat Uygur'un uyarladığı Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin başrollerini paylaştıkları 2 perdelik komedi "Süt Kardeşler" adlı tiyatro oyunu ile başlayacak.

Efeler halkı tiyatroya doyacak

Ovaeymir Pazar Yeri'nde 6 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de Serkan Fırtına'nın yazıp yönettiği "Nasreddin Hoca ve Çocuklar" isimli çocuk oyunu Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenecek. Aynı oyun, 9 Eylül Perşembe günü de Tepecik Düğün Salonu bahçesinde sanatseverlerle buluşacak. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü olan 7 Eylül Salı gününde de etkinlikler son hız devam edecek. Saat 18.00'de Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi önünde, Ali Aslan'ın yazdığı Tuncer Candan'ın yönettiği "Kurtuluşun Adı Efeler" adlı sokak tiyatrosu Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Atölyesi tarafından Efeler halkının beğenisine sunulacak.

Atatürk'ün nadir fotoğrafları sergilenecek

Kurtuluşun günü 7 Eylül'de planlanan etkinliklerden biri de "Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Müzesi"nin açılışı olacak. Araştırmacı-Yazar Hanri Benazus'un arşivinden çıkacak Atatürk fotoğrafları, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde saat 18.30'da açılacak müzede sergilenecek. Ata'nın az bilinen fotoğrafları, 2 bini dijital, 100'ü de basılı olmak üzere Efeler halkıyla buluşacak. Açılışın ardından Atatürk ile sohbet eden hayattaki son kişi olan Benazus, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi konferans salonunda "Bir Efsane Lider Atatürk" adlı konferans verecek.

Aynı gün 18.00-21.00 saatleri arasında ise Sevgi Yolu'nda, pantomim, canlı heykel, yüz boyama, tahta bacak ve canlı müzik performanslarını kapsayan sokak etkinlikleri düzenlenecek. 8 Eylül Çarşamba günü ise, Umurlu Mahalle Meydanı'nda "Turkish Brass Ensemble" orkestrası tarafından senfonik müzik konseri verilecek.

"Kurtuluşun ruhunu yaşatmak istiyoruz"

Efeler'in ve tüm ülkenin düşman işgalinden kurtarılması için verdikleri onurlu mücadele ve kazandıkları zafer nedeniyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını minnetle andığını söyleyen Başkan Atay, "Kuvayı Milliye'nin şehrinde kurtuluş ruhunun ilk günkü heyecanla yaşanması için etkinlikler düzenliyoruz. Coşkuyla kutlayacağımız etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Efeler'in kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak
Efeler'in kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak
Efeler'in kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak

Mustafa Kemal Atatürk, Efeler, Aydın, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler'in kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika


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