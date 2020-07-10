Efeler'in Şanlıurfa temsilcisi antrenmanlara başladı

Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Şanlıurfa Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.



2020-2021 sezonu Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Şanlıurfa Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı Başantrenör Akif Gürgen yönetiminde antrenmanların startını verdi. Eyyüp Cenap Gülpınar Devteyşti Spor salonunda antrenmanlara başlayan Şanlıurfa ekibi, iyi bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan ekibin yeni kaptanı Cüneyt Dağcı, Haliliye Belediyespor'un bir parçası olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Antrenmanlarımıza başladık. Gayet tempolu bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah çok güzel bir sene geçireceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Haliliye Belediyespor'u en iyi seviyeye çıkartmak için buradayız. Allah yardımcımız olsun" dedi.



Haliliye Belediyespor Başantrenörü Akif Gürgen ise yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "2020-2021 sezonu öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Geçen yıl iyi bir iş başardık ve Haliliyemiz olması gereken yerde. İşimiz bu sene daha çok zor. Pandemi süreci var. Buna rağmen çok güzel bir takım kurduğumuza inanıyorum. Rakipler çok güçlü, herkes çok yatırım yaptı. Ama genç ve tecrübeli yabancılar kattık. İnanıyorum ki bu sene Şanlıurfalılara çok güzel bir takım izleteceğiz. Bu konuda bize yardımcı olan Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a, Belediye Başkan Yardımcımı Mehmet Erol ve Kulüp Başkanımız Mehmet Tatlı'ya çok teşekkür ediyorum. İnşallah Haliliye'nin yüzünü kara çıkartmayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA