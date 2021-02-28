Efeler'in yol ekiplerinden hafta sonu mesaisi - Son Dakika

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mahallelerde gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmalarını hızla tamamlayabilmek için, Cumartesi ve Pazar günleri de yoğun mesai harcıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri çalışmalarına hız verdi. Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi Münir Özkul Sokak'taki esnafın talebi üzerine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla harekete geçen ekipler, söz konusu sokakta yol yenileme çalışmalarını hızla gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, Işıklı Mahallesi Cami Yolu Mevkii'nde de parke taşı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Işıklı Mahalle Muhtarı Ercan Özçineli, mahallesindeki çalışmaları ziyaret ederek, "Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a ve belediye ekiplerine çok teşekkür ederiz. Işıklı Mahallemizde Cami Yolu Mevkii'nde bulunan yolumuzun parke taşları sökülmüş ve zarar görmüş durumdaydı. Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'dan yolumuzun yenilenmesini talep ettik. Başkanımızın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri talebimizi hızla yerine getirmek için hafta sonları da mesai harcamaya devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN