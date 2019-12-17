Efeler İstanbul'dan şen döndü

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 11.hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.



AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor, ligin 11.haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu. Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Büyükşehir Belediyespor yöneticileri, takımlarını yalnız bırakmadı. Bir grup yeşil-beyazlı taraftar, maç sonuna kadar tezahüratlarla Bursa ekibine destek verdi.



Karşılaşmanın ilk bölümleri, konuk ekip Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 7-8'lik üstünlüğü ile geçti. Yeşil-beyazlılar, Ediz ile Sharifi'nin köşelerden gelen sayıları ve Furkan'ın başarılı bloklarıyla farkı 7 sayıya (14-21) çıkardı. Ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, farkı azaltma çalışmalarında başarılı olarak, skoru 20-23'ye kadar getirmeyi bildi. Setin geri kalan bölümlerinde Büyükşehir Belediyespor hata yapmadı. Seti 21-25 önde tamamlayan yeşil-beyazlılar setlerde 0-1 öne geçti. Maçın ikinci setinde iki takım da başa baş mücadele ortaya koydu. Setin sonunda gülen taraf 25-23 ile ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olurken, setlerde skor eşitlendi. (1-1).



Maçın üçüncü setinde yeşil-beyazlılar, rahat oyun ortaya koyarak seti 14-25 geçti ve setlerde yeniden öne geçti. (1-2). Karşılaşmanın dördüncü seti İstanbul ekibinin 25-23 üstünlüğü ile tamamlanırken, skor yeniden eşitlendi ve maç final setine taşındı (2-2). Karşılıklı sayılarla geçen tie-break setinin sonunda ise gülen taraf 12-15 ile Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu. Yeşil-beyazlılar karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. - BURSA