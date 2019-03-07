Efeler, Karacabey'de Öğrencilerle Buluştu

Soru-cevap şeklinde geçen buluşmada sporcular, öğrencilerden spor yapma ve takımlarını takip etme sözü aldı.

Sporu tabana yaymak ve genç nesillere sporu sevdirmek adına çeşitli projelere başarıyla imza atan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol takımı, Karacabey Belediyespor Kulübü voleybolcuları ile birlikte öğrencilerle buluştu. Karacabey Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarından 500 öğrenci katılırken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Murat Mestan, Voleybol Baş Antrenörü Bahadır Aksoy ve Karacabey Belediyespor Kulübü sporcuları etkinliği takip eden isimler oldu.

Öğrencilerin sporcuları sorularıyla terlettiği etkinlikte sporcular, sporun kötü alışkanlıklardan uzak tutan, sosyalleşme ve iletişimi güçlendiren en önemli araç olduğunu dile getirdi. Düzenli spor yapan bir bireyin eğitim hayatında da faydasını mutlaka göreceklerini söyleyen sporcular, öğrencilerden en az bir spor branşı ile uğraşmaları açısından önerilerde bulundu. Etkinliğin ardından öğrenciler spor yapma ve takımlarını takip etme sözü verdi. Sporcular ve teknik heyet ve öğrenciler hatıra fotoğrafında buluşarak anı ölümsüzleştirdi.