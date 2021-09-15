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Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN İSTİHDAM ATAĞI EFELER KARİYER MERKEZİ AÇILDI - Son Dakika

Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN İSTİHDAM ATAĞI EFELER KARİYER MERKEZİ AÇILDI

15.09.2021 17:26
Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN İSTİHDAM ATAĞI EFELER KARİYER MERKEZİ AÇILDI, System.String[]

İnsan odaklı projeleri ardı ardına hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ülkenin kanayan yarası işsizlik konusunda Efeler'de önemli bir ilke imza attı.

İnsan odaklı projeleri ardı ardına hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ülkenin kanayan yarası işsizlik konusunda Efeler'de önemli bir ilke imza attı. Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

Cumhuriyet Mahallesi 1961 Sokak'taki açılışa Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye meclis üyeleri, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken ile KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger'in yanı sıra iş dünyası, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İŞ ARAYANLARLA İŞÇİ ARAYANLARI BULUŞTURACAK

Seçim vaatlerinden birini daha yerine getirmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "İki buçuk yıldır belediye başkanıyım, bu sürede belediyemize 5 bine yakın iş başvurusu geldi ve başvuranların büyük çoğunluğu da üniversite mezunuydu. Bu durum beni derinden etkiledi. İyi bir üniversiteden mezun olmuş, iki tane yabancı dil bilen bir gencimiz vardı. O da işsizdi. Onu arayan belki de çok işveren vardı ve o bu durumdan habersizdi. İşte Kariyer Merkezi'miz bu kötü durumu ortadan kaldırmak için çalışacak. İş arayanları eleman arayan işverenlerle buluşturacak. İlçemizin yetişmiş insan kaynağından doğru şekilde faydalanmayı sağlayacak. " dedi.

ÖNCELİK EFELER'DE İŞ ARAYANLAR OLACAK

Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi'nin İşkur'la yarışmak amacıyla kurulmadığını vurgulayan Başkan Atay, "Devletle yarışmıyoruz, sadece bürokratik sorunlarla uğraşmadan, Efeler'imizde iş arayan gençlerimizi işe kavuşturmanın bir yöntemini aradık ve onu gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz sistemde önce Efeler'de iş arayan gençlerimiz öne çıkacak, daha sonra ülke çapında hizmet verilecek. " diye konuştu.

BAŞKAN ATAY: "GELECEK UMUTLARINI YEŞERTTİ"

Birçok işverenin işçi bulmak için özel kariyer merkezlerine binlerce liralara varan ilan parası verdiklerini söyleyen Efeler Belediye Başkanı Atay, "Bu sistemde ücret olmayacak. Ama sistemin ücretsiz olmasından daha çok önemsediğim yönü ilçemizde yaşayanların gelecek umutlarını yeşertmiş olmasıdır. Üniversiteyi bitirip yıllarca iş bulamayan gençlerimizin gelecekle ilgili umutları kalmıyor. Hayata küsüp bunalıma giriyorlar. O gençlerimizin iş bulmalarını sağlayacak olan sistemi kurmuş olmaktan mutluluk duyuyorum. " dedi.

Sistemin işlemesi için asıl önemli görevin işverenlere düştüğünü söyleyen Başkan Atay, "Umarım işyeri sahipleri de Kariyer Merkezi'mizi kullanarak sistemden etkin şekilde faydalanıp eleman ihtiyaçlarını karşılarlar. " diye konuştu.

AYTO BAŞKANI ÜLKEN: "MARKA KENT EFELER'İN KARİYERİNE DE KATKI SAĞLAYACAK"

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken törende yaptığı konuşmada belediyeciliğin sadece yol yapmak, çöp toplamak gibi temel görevleri yerine getirmek olmadığına dikkati çekerek şu ifadelere yer verdi;

"Belediyecilik, yönettiğiniz kentin ekonomisi, istihdamı ve refahıyla da ilgilenmek demektir. Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay, bugün bu konuyla ilgili bir hamle yaptı. Sayın Başkan, seçimlerden önce odamıza ziyarete geldiğinde vermiş olduğu bir sözü bugün yerine getiriyor. An itibariyle sistemin işveren kullanıcı bölümüne ilk girişi Aydın Ticaret Odamızın Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fatih Namık Talay yaptı. Bundan sonrasının da çorap söküğü gibi gelmesini temenni ediyorum. Evine helalinden ekmek götürmek isteyen bir iş arayanla, işçiye ihtiyacı olan bir işvereni bile buluşturursa bu sistem sonuca ulaşmış demektir. Sayı ne kadar artarsa da o kadar verimli olur. Kariyer Merkezi'nin Marka Kent Efeler'in kariyerine de bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sayın Belediye Başkanımız odamızın yanında olduğu sürece biz de başkanımızın yanında olmaya sonuna kadar varız. "

Konuşmaların ardından törene katılanlar açılış kurdelesini birlikte kesti. İş arayanların yoğun ilgi gösterdiği Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi'ne ilk gün yüzlerce özgeçmiş teslim edildi.

KARİYER MERKEZİ NASIL ÇALIŞACAK?

Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayanlara bilgi, beceri ve yetkinliklerine uygun iş bulma fırsatı, işverenlere de ihtiyaçları olan nitelikli iş gücünü temin etme imkanı sunacak. İş arayanlar ilanları ve başvurularını Kariyer Merkezi'ni ziyaret ederek, kariyer danışmanlarına telefonla ulaşarak veya www. efelerkariyer. com adresinden çevrimiçi başvuru yaparak takip edebilecek.

Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN İSTİHDAM ATAĞI EFELER KARİYER MERKEZİ AÇILDI
Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN İSTİHDAM ATAĞI EFELER KARİYER MERKEZİ AÇILDI
Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN İSTİHDAM ATAĞI EFELER KARİYER MERKEZİ AÇILDI
Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN İSTİHDAM ATAĞI EFELER KARİYER MERKEZİ AÇILDI
Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN İSTİHDAM ATAĞI EFELER KARİYER MERKEZİ AÇILDI
Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN İSTİHDAM ATAĞI EFELER KARİYER MERKEZİ AÇILDI
Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN İSTİHDAM ATAĞI EFELER KARİYER MERKEZİ AÇILDI
Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN İSTİHDAM ATAĞI EFELER KARİYER MERKEZİ AÇILDI

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Aydın, Fatih, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN İSTİHDAM ATAĞI EFELER KARİYER MERKEZİ AÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY'DAN İSTİHDAM ATAĞI EFELER KARİYER MERKEZİ AÇILDI - Son Dakika
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