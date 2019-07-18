Son Dakika Haberleri: Efeler Kaymakamlığı'ndan 'Açık Kapı' hizmeti
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Efeler Kaymakamlığı'ndan 'Açık Kapı' hizmeti

1 saat önce

Efeler Kaymakamlığı bünyesinde 'Açık Kapı' Bürosu vatandaşların hizmetine sunuldu.

Efeler Kaymakamlığı'ndan 'Açık Kapı' hizmeti, System.String[]
Efeler Kaymakamlığı bünyesinde 'Açık Kapı' Bürosu vatandaşların hizmetine sunuldu.

Vatandaşların sorunlarını iletebileceği, kamu hizmetlerine kolay ulaşım sağlayabileceği 'Açık Kapı' Bürosu Efeler Kaymakamlığı'nda faaliyete girdi.

Efeler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, " Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiç bir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması maksadıyla "Açık Kapı" Bürosu 16 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Kaymakamlığımız bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır" denildi. - AYDIN
Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:54 Kaynak: İHA
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