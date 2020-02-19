Efeler Kaymakamlığından '2020 Yılı Gönül Eli' projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efeler Kaymakamlığından '2020 Yılı Gönül Eli' projesi - Son Dakika

Efeler Kaymakamlığından '2020 Yılı Gönül Eli' projesi

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların sosyal ve ekonomik anlamda yalnız ve çaresiz hissetmemesi için Efeler Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı devletin sıcak elini vatandaşlara uzattı.

Efeler Kaymakamlığından '2020 Yılı Gönül Eli' projesi, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların sosyal ve ekonomik anlamda yalnız ve çaresiz hissetmemesi için Efeler Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı devletin sıcak elini vatandaşlara uzattı.


Efeler Kaymakamlığı, terk edilmiş, kendilerini toplumdan itilmiş hisseden, ilgi yoksunluğundan şikayet eden yaşlılarımızı unutmayıp; Efeler'de yaşayan kimsesiz, muhtaç durumda yaşlı ve engelli olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların bakım ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile hazırlanan '2020 yılı Gönül Eli' projesini uygulamaya koydu. Projenin önemi ve değeri göz önünde bulundurularak seçilen 2 araç ve 10 personel ile kimsesiz vatandaşlara gönül elini uzattı.


Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlk olarak Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından saha taraması yapılmış, belirlenen muhtaç ve kimsesiz durumdaki 100 haneye hizmet sunmaya başlandı. İlçedeki tüm yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımıza ulaşmak, temel hedefimizdir. Devletin sosyal değeri vatandaşına kattığı değerden geçmektedir. Bu sorumluluk bilinci ile devletin gönül elini vatandaşlarımıza uzatarak kötü yaşam koşullarından kurtararak daha sağlıklı ev ortamında yaşamasını sağlayacağız. Bu bakım hizmetleri ile vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlar azalarak devlet millet bilincimiz güçlenecektir. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplum içindeki konumları iyileştirilecek ve vatandaşlarımız onure edilecek olup, devletin yaşlısına sahip çıktığı, saygı duyduğu ve önemsediği olgusu benimsetilecektir. Bu örnek proje ile yaşlılara ve engellilere değer veren sosyal hizmet düşüncesi yaygınlaştırılacak ve sorumluluk bilincimiz artırılacaktır" dedi. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da düğün ve konvoylara sıkı denetim
İstanbul'da hava kirliliği Kartal, Esenyurt ve Fatih'te en üst seviyede Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala yorumu: Saygı duymak lazım

Son Dakika Haberleri
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak
13:41 Demet Akalın'ın yeni klip stili göz kamaştırdı
13:41 Norveçli yıldıza yoğun ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 15:52:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Efeler Kaymakamlığından '2020 Yılı Gönül Eli' projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]