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Efeler konuklarını ağırlamaya başlıyor

6 saat önce

Efeler Belediyesi, her ay düzenlenecek olan "Efeler'e Konuksunuz" etkinliğini Kasım ayı itibari ile başlatıyor.

Efeler konuklarını ağırlamaya başlıyor, System.String[]

Efeler Belediyesi, her ay düzenlenecek olan "Efeler'e Konuksunuz" etkinliğini Kasım ayı itibari ile başlatıyor.


Efeler'e Konuksunuz etkinliğinde ilk olarak Gazeteci Yazar İsmail Saymaz'ı konuk edecek olan Efeler Belediyesi, her ay farklı meslek gruplarından farklı konularda konuk konuşmacı ağırlayacak.


Bu ayın konuğu olan İsmail Saymaz'ın vatandaşla buluşması 15 Kasım Cuma günü Şükran Güngör – Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de gerçekleşecek. Tüm Efeler Halkına açık olan etkinlik ücretsiz gerçekleşecek. - AYDIN

İsmail Saymaz, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
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