Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 1 Altekma: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi 9. hafta erteleme maçında Altekma Voleybol Takımı'nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi