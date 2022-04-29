Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5'incilik serisinin ikinci maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılı ekip 3-2 kazandı.
Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçeli
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Ivanov Svetoslav, Serhat Coşkun, (Caner Ekrem Çiçekoğlı, Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Fatih Uslu, Can Ayvazoğlu)
Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Yenipazar, Doğukan Ulu, Torres Armendo, Marko Sedlacek ( Yasin Aydın, Onur Günaydın)
Setler: 26-28, 25-14, 23-25, 25-20, 18-16
Süre: 2 saat 6 dakika (32, 23, 27, 20, 26)
(Melih Yiğit - İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Son Dakika