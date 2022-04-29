Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Son Dakika
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Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

29.04.2022 17:56
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5'incilik serisinin ikinci maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5'incilik serisinin ikinci maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılı ekip 3-2 kazandı.

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçeli

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Ivanov Svetoslav, Serhat Coşkun, (Caner Ekrem Çiçekoğlı, Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Fatih Uslu, Can Ayvazoğlu)

Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Yenipazar, Doğukan Ulu, Torres Armendo, Marko Sedlacek ( Yasin Aydın, Onur Günaydın)

Setler: 26-28, 25-14, 23-25, 25-20, 18-16

Süre: 2 saat 6 dakika (32, 23, 27, 20, 26)

(Melih Yiğit - İHA)

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

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Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Son Dakika
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