Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Fatih Yörümez'i transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, libero Fatih Yörümez'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Adilcevaz Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulüpleri Derneği (TÜRŞAD) takımının formasını giyen 21 yaşındaki Fatih Yörümez ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, transferin hayırlı olması dileğinde bulunuldu.