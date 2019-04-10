Efeler Ligi İçin Finale Kalan 4 Takım Kayseri'de Belli Oldu

Kayseri'de, 2018-2019 voleybol sezonu 1'inci Lig erkekler final etabına yükselen takımlar belli oldu.





Kayseri'de, 2018-2019 voleybol sezonu 1'inci Lig erkekler final etabına yükselen takımlar belli oldu.



Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve 3 gün süren yarı finaller sonunda 1'inci gruptan Sorgun Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci gruptan Beşiktaş ile Palandöken Belediye final grubuna kaldı. Final maçları 19-20-21 Nisan 2019 tarihlerinde yine Kayseri'de oynanacak. Finale kalan 4 takımın arasında oynanan maçlar sonunda ilk 2'ye giren takımlar Efeler Ligi'ne yükselecek. Müsabakaların ardından konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu, "1'inci Lig'de yer alan ve lig sonunda yarıfinallere kalan 8 takım mücadele etti. Bunlardan 4'ü yoluna devam ediyor. Burada çok güzel maçlar oldu. Solhan Belediyespor'un buraya yaklaşık 100 kişilik bir taraftar grubu ile gelmesi ayrı bir tat kattı. Kazasız belasız yarıfinal etabını bitirdik. Şimdi final etabını geçeceğiz" dedi.



- Kayseri

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi

Gücünü İspatlamak İçin Arkadaşlarına Kendisini Yumruklattı, İç Kanamadan Öldü

Erol Bulut'tan Fiorentina Açıklaması: 6-7 Maçtır Beni Takip Ediyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum