Efeler Ligi: İnegöl Bld: 3 - Galatasaray HDI Sigorta : 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Efeler Ligi: İnegöl Bld: 3 - Galatasaray HDI Sigorta : 0 - Son Dakika Spor

Efeler Ligi: İnegöl Bld: 3 - Galatasaray HDI Sigorta : 0

6 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden İnegöl Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Efeler Ligi: İnegöl Bld: 3 - Galatasaray HDI Sigorta : 0, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden İnegöl Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.


Salon: İnegöl


Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker


İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Burakhan Tosun, Gustavsson Fredric Bjorn, Oüuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı, (Can Ayvazoğlu (L), Bertuğ Öndeş, Efe Er)


Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Vahit Emre Savaş, Oliver Venno, Antonov Oleg, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, (Mert Burak (L), Onurcan Çakır (L), Van Berkel Lucas, Ertuğrul Gazi Metin, Yasin Aydın)


Setler: 27-25, 26-24, 25-22


Süreler: 97 dakika (29, 37, 31) - BURSA

Galatasaray, Sigorta, İnegöl, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:09 Kaynak: İHA
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