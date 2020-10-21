Efeler Ligi: İstanbul Büşükşehir Belediyespor: 1 Arkas Spor: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor , sahasında Arkas Spor 'a 3-1 mağlup oldu.

ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor

Borsa 6 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Tartıştığı eşini silahla yaralayan koca, küçük kızıyla kendini eve kapattı

Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu