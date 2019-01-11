Son Dakika Haberleri: Efeler Ligi'nde 13'üncü Hafta Başladı

Efeler Ligi'nde 13'üncü Hafta Başladı

53 dakika önce

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Mehmet Topal, Selçuk GörmenGALATASARAY: Selçuk Keskin, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Oliver Venno, Justin Duff, Onurcan Çakır (L), Yasin Aydın, Can Ayvazoğlu (L), Özgür Türkmen, Emin Gök, Roland Gergye, Ufuk Minici, Doğukan UluJEOPARK KULA BELEDİYESİ: Boran...

Efeler Ligi'nde 13'üncü Hafta Başladı, System.String[]


SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Mehmet Topal, Selçuk Görmen

GALATASARAY: Selçuk Keskin, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Oliver Venno, Justin Duff, Onurcan Çakır (L), Yasin Aydın, Can Ayvazoğlu (L), Özgür Türkmen, Emin Gök, Roland Gergye, Ufuk Minici, Doğukan Ulu

JEOPARK KULA BELEDİYESİ: Boran Gökçınar, Harun Salif, Çağlar Rahmi Aksoy, Bünyamin Aslan, Vladamir Jekic, Ertuğrul Metin, Selim Yıldırım

SETLER: 25-20, 25-18, 24-26, 23-25, 15-9

SÜRE: 120 dakika (24, 22, 28, 32, 14)

Voleybol Efeler Ligi'nde 13'üncü haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Jeopark Kula Belediyesi'ni uzatma setinde 3-2 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:44 Kaynak: DHA

Keskin, Selçuk, Mehmet Topal, Spor
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