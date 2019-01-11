Efeler Ligi'nde 13'üncü Hafta Başladı

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Mehmet Topal
, Selçuk
Görmen
GALATASARAY: Selçuk Keskin
, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Oliver
Venno, Justin Duff, Onurcan Çakır (L), Yasin Aydın
, Can Ayvazoğlu (L), Özgür Türkmen
, Emin Gök
, Roland Gergye, Ufuk Minici, Doğukan Ulu
JEOPARK KULA BELEDİYESİ: Boran Gökçınar, Harun Salif, Çağlar Rahmi Aksoy
, Bünyamin Aslan, Vladamir Jekic, Ertuğrul Metin, Selim
Yıldırım
SETLER: 25-20, 25-18, 24-26, 23-25, 15-9
SÜRE: 120 dakika (24, 22, 28, 32, 14)
Voleybol Efeler Ligi'nde 13'üncü haftanın açılış maçında Galatasaray
evinde Jeopark Kula Belediyesi
'ni uzatma setinde 3-2 mağlup etti.