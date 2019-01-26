Son Dakika Haberleri: Efeler Ligi'nde 15'inci Hafta Tamamlandı

Efeler Ligi'nde 15'inci Hafta Tamamlandı

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi'nde 15'inci hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.

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Voleybol Efeler Ligi'nde 15'inci hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi. Efeler Ligi'nin 15'inci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Galatasaray - Maliye Piyango: 1-3 (21-25, 23-25, 25-14, 20-25)

Ziraat Bankası - Arkas Spor: 1-3 (20-25, 23-25, 25-21, 18-25)

İnegöl Belediyespor - Halkbank: 2-3 (25-27, 18-25, 25-21, 25-21, 13-15)

İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş - Jeopark Kula Belediyesi: 3-2 (24-26, 25-23, 24-26, 25-23, 15-13)

Arhavi Belediyespor - Tokat Belediyesi Plevne: 3-2 (25-21, 25-27, 25-16, 16-25, 15-13)

Fenerbahçe - İstanbul BBSK: 3-2 (19-25, 25-19, 25-23, 17-25, 15-11)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:51 Kaynak: DHA

voleybol, Spor
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