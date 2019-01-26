Efeler Ligi'nde 15'inci Hafta Tamamlandı

Voleybol Efeler Ligi'nde 15'inci hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi. Efeler Ligi'nin 15'inci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde: Galatasaray
- Maliye Piyango
: 1-3 (21-25, 23-25, 25-14, 20-25) Ziraat Bankası
- Arkas Spor
: 1-3 (20-25, 23-25, 25-21, 18-25) İnegöl Belediyespor
- Halkbank: 2-3 (25-27, 18-25, 25-21, 25-21, 13-15)
İkbal Afyon
Belediyesi Yüntaş - Jeopark Kula Belediyesi
: 3-2 (24-26, 25-23, 24-26, 25-23, 15-13) Arhavi
Belediyespor - Tokat Belediyesi
Plevne: 3-2 (25-21, 25-27, 25-16, 16-25, 15-13) Fenerbahçe
- İstanbul
BBSK: 3-2 (19-25, 25-19, 25-23, 17-25, 15-11)