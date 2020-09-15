AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.
Efeler Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın ve 17 Eylül Perşembe oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılış müsabakalarında Solhan Spor ile İnegöl Bld. ve Bursa B.Şehir Bld. ile Spor Toto karşı karşıya gelecek. Hafta Altekma ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabaka ile sona erdi.
Efeler Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:
Yarın
15.00 Solhan Spor - İnegöl Bld.
15.00 Bursa B.Şehir Bld. - Spor Toto
16.00 Afyon Bld. Yüntaş - Arkas Spor
18.00 Ziraat Bankkart - Halkbank
17 Eylül Perşembe
13.00 Arhavi Voleybol - İstanbul BBSK
15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Haliliye Bld.
16.00 Altekma - Fenerbahçe HDI Sigorta - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:43 - Kaynak: İHA
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