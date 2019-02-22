Efeler Ligi'nde 20. Hafta Heyecanı
59 dakika önce
Efeler Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.
Efeler Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.
Efeler Ligi'nde 20. hafta heyecanı yarın ve 24 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında İstanbul BBSK ile Maliye Piyango karşı karşıya gelecek. Ziraat Bankası, Galatasaray'ı konuk edecekken, Fenerbahçe de İkbal Afyon Belediyesi'ni ağırlayacak. Haftanın kapanışında ise Arhavi Belediye ile İnegöl Belediye oynayacak.
Efeler Ligi'nde 20. hafta karşılaşmalarının programı şu şekilde:
Yarın
14.00 İstanbul BBSK - Maliye Piyango
14.00 Fenerbahçe - İkbal Afyon Bld. Yüntaş
16.00 Arkas Spor - Halkbank
16.00 Ziraat Bankası - Galatasaray
24 Şubat Pazar
15.30 Tokat Bld. Plevne - Jeopark Kula Bld.
17.00 Arhavi Bld. - İnegöl Bld. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:54 Kaynak: İHA
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