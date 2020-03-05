AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta yarın oynanacak İnegöl Bld.- Tokat Bld. Plevne karşılaşmasıyla başlayacak.



Efeler Ligi'nde 21. hafta heyecanı yarın, 7 Mart ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında İnegöl Bld. - Tokat Bld. Plevne karşılaşacak. Hafta Spor Toto - Ziraat Bankası arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek. Ligde haftanın programı ise şöyle:



Yarın



19.00 İnegöl Bld. - Tokat Bld. Plevne



7 Mart Cumartesi



14.00 Arhavi Voleybol - Fenerbahçe



14.00 İstanbul BBSK - Galatasaray



16.00 Sorgun Bld. - Bursa B.Şehir Bld.



17.00 Arkas Spor - Halkbank



9 Mart Pazartesi



19.00 Spor Toto - Ziraat Bankası - İSTANBUL