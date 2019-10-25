Son Dakika Haberleri: Efeler Ligi'nde 50. sezon başlıyor
Son Dakika Spor Efeler Ligi'nde 50. sezon başlıyor

Efeler Ligi'nde 50. sezon başlıyor

58 dakika önce

Erkekler Voleybol 1. Lig'de "AXA Sigorta Efeler Ligi" adıyla oynanacak 50. sezon, yarın yapılacak Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor maçıyla başlayacak.

Efeler Ligi'nde 50. sezon başlıyor, System.String[]

Erkekler Voleybol 1. Lig'de "AXA Sigorta Efeler Ligi" adıyla oynanacak 50. sezon, yarın yapılacak Galatasaray HDI Sigorta- İnegöl Belediyespor maçıyla başlayacak.

Ligde geride kalan 49 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.

Halkbank'ın 9 şampiyonluğu var

Efeler Ligi'nde Halkbank, 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Galatasaray'ın 30 yıllık hasreti

Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 30 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.

Erkekler Voleybol 1. Lig'in ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.

Fenerbahçe, 5 kez şampiyon oldu

Erkekler Voleybol 1. Lig'in son şampiyonu Fenerbahçe, 5 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı.

Ligde Arkas Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor 4, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.

Şampiyonlar

Erkekler Voleybol 1. Lig'de geride kalan 49 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon
1970-1971Galatasaray
1971-1972İETT
1972-1973İETT
1973-1974İETT
1974-1975Muhafızgücü
1975-1976Eczacıbaşı
1976-1977Boronkay
1977-1978Eczacıbaşı
1978-1979Eczacıbaşı
1979-1980Eczacıbaşı
1980-1981Eczacıbaşı
1981-1982Eczacıbaşı
1982-1983Eczacıbaşı
1983-1984Eczacıbaşı
1984-1985Eczacıbaşı
1985-1986Eczacıbaşı
1986-1987Galatasaray
1987-1988Galatasaray
1988-1989Galatasaray
1989-1990Eczacıbaşı
1990-1991Eczacıbaşı
1991-1992Halkbank
1992-1993Halkbank
1993-1994Halkbank
1994-1995Halkbank
1995-1996Halkbank
1996-1997NETAŞ
1997-1998NETAŞ
1998-1999NETAŞ
1999-2000Arçelik
2000-2001Arçelik
2001-2002Erdemir
2002-2003Arçelik
2003-2004Erdemir
2004-2005 Erdemir
2005-2006 Arkas Spor
2006-2007Arkas Spor
2007-2008Fenerbahçe
2008-2009İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010Fenerbahçe
2010-2011Fenerbahçe
2011-2012Fenerbahçe
2012-2013Arkas Spor
2013-2014Halkbank
2014-2015Arkas Spor
2015-2016Halkbank

2016-2017Halkbank
2017-2018Halkbank
2018-2019Fenerbahçe

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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