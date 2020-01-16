Efeler Ligi'nde ikinci yarı heyecanı

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi 2019-2020 sezonu 2. devre mücadeleleri İnegöl Bld.- Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak.



Erkek voleybolda AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi 2019 - 2020 sezonunun ikinci yarısı yarın ve 18 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla start alacak. 12. hafta heyecanı yarın oynanacak olan İnegöl Bld.- Galatasaray HDI Sigorta açılış müsabakası ile yaşanacak.



Ligde 12. hafta programı şu şekilde:



Yarın



18.30 İnegöl Bld. - Galatasaray HDI Sigorta



18 Ocak Cumartesi



14.00 Arhavi Voleybol - Bursa Büyükşehir Belediye



14.00 İstanbul BBSK - Ziraat Bankası



15.30 Tokat Bld. - Arkas Spor



16.00 Sorgun Bld. - Spor Toto



18.00 Halkbank - Fenerbahçe HDI Sigorta - İSTANBUL