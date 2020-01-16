Efeler Ligi'nde ikinci yarı heyecanı - Son Dakika
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Efeler Ligi'nde ikinci yarı heyecanı

6 saat önce

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi 2019-2020 sezonu 2. devre mücadeleleri İnegöl Bld.-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak.

Efeler Ligi'nde ikinci yarı heyecanı, System.String[]

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi 2019-2020 sezonu 2. devre mücadeleleri İnegöl Bld.- Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak.


Erkek voleybolda AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi 2019 - 2020 sezonunun ikinci yarısı yarın ve 18 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla start alacak. 12. hafta heyecanı yarın oynanacak olan İnegöl Bld.- Galatasaray HDI Sigorta açılış müsabakası ile yaşanacak.


Ligde 12. hafta programı şu şekilde:


Yarın


18.30 İnegöl Bld. - Galatasaray HDI Sigorta


18 Ocak Cumartesi


14.00 Arhavi Voleybol - Bursa Büyükşehir Belediye


14.00 İstanbul BBSK - Ziraat Bankası


15.30 Tokat Bld. - Arkas Spor


16.00 Sorgun Bld. - Spor Toto


18.00 Halkbank - Fenerbahçe HDI Sigorta - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
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