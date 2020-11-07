Efeler Ligi'nde İzmir derbisi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkasspor ve Altekma, yarın derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Türk voleybolunun lokomotif kulüplerinden Arkasspor ile bu sezon tarihinde ilk kez yer aldığı Efeler Ligi'nin flaş ekiplerinden Altekma, Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde saat 15.00'te başlayacak maçta kozlarını paylaşacak.Karşılaşmayı TVF Voleybol TV yayınlayacak. Ligde Arkasspor oynadığı 11 müsabakada 9 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 27 puanla 2'nci sırada, Altekma ise 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi elde ederek 20 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor. Arkasspor son 5, Altekma ise son 4 maçını kazandı.