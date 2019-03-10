Efeler Ligi'nde Normal Sezon Sona Erdi

Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezon sona erdi.

Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezon sona erdi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, normal sezonu ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar play-off etabında mücadele etmeye hak kazandı.



Sezonu genel sıralamada son dört sırada bitiren 4 takım ise baraj etabında mücadele edecek.



Play-off etabında; Halkbank, Arkas Spor, Galatasaray, Maliye Piyango, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne ve Ziraat Bankası yer alacak.



Baraj etabında ise İnegöl Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arhavi Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor takımları boy gösterecek.

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