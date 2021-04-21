Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart

Efeler Ligi Play-Off Final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Ziraat Bankkart, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak seride durumu 3-1'e getirdi ve 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Efeler Ligi Play-Off Final serisinin dördüncü maçında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ziraat Bankkart, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyonluğa uzanmayı başardı. Serinin en değerli oyuncusu Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi seçildi. Milli oyuncunun ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Suat Güler verdi. Oldukça çekişmeli başlayan maçta ilk seti Fenerbahçe 31-29 kazanırken, ikinci sette ise Ziraat Bankkart 25-19 kazanarak duruma eşitlik getirdi. Üçüncü sette kırmızı-beyazlılar 27-25 kazanırken, Fenerbahçe dördüncü seti 27-25 alarak skoru 2-2 yaptı. Final setinde ise Ziraat Bankkart 15-11 kazandı ve 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

Fenerbahçe: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Nwachukwu, Halil İbrahim Kurt)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Can Ayvazoğlu, Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, İzzet Alp Akkuş)

Setler: 31-29, 19-25, 25-27, 27-25, 11-15

Süre: 163 dakika (36, 34, 37, 37, 19)

-İHA-