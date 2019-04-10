Son Dakika Haberleri: Efeler Ligi'nde Yarı Final Heyecanı Başlıyor

Efeler Ligi'nde Yarı Final Heyecanı Başlıyor

37 dakika önce

Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçlarında yarın Fenerbahçe ile Halkbank ve Galatasaray ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

Efeler Ligi'nde Yarı Final Heyecanı Başlıyor, System.String[]
Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçlarında yarın Fenerbahçe ile Halkbank ve Galatasaray ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabakalarda, saat 14.00'te Fenerbahçe ile Halkbank, saat 19.00'da da Galatasaray ile Arkas Spor kozlarını paylaşacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maçlar 15 Nisan Pazartesi günü Ankara ve İzmir'de oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:15 Kaynak: AA
Arkas Spor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor
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