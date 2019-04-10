Efeler Ligi'nde Yarı Final Heyecanı Başlıyor
37 dakika önce
Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçlarında yarın Fenerbahçe ile Halkbank ve Galatasaray ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:15 Kaynak: AA
Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçlarında yarın Fenerbahçe
ile Halkbank ve Galatasaray
ile Arkas Spor
karşı karşıya gelecek. Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabakalarda, saat 14.00'te Fenerbahçe ile Halkbank, saat 19.00'da da Galatasaray ile Arkas Spor kozlarını paylaşacak.
İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maçlar 15 Nisan Pazartesi günü Ankara
ve İzmir
'de oynanacak.
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