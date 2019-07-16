Efeler Ligi'nden kapanışa... Beşiktaş'tan erkekler voleyboluna veda

Ülkemizdeki futbol eksenli Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
, Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor
dünyasında diğer branşlar türlü zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Futbol
sonrasındaki en öne çıkan branşlar olarak görülen basketbol
ve voleybol
gibi sporlarda da durum ne yazık ki farklı değil. Spor kültürümüzün eksikliğinden yetersiz sponsorlara, izleyenlerin ilgisizliğinden kulüplerin kötü yönetilmesine kadar bir çırpıda sayılabilecek ve rahatlıkla sayısı arttırılabilecek nedenler bulunabilir. Peki ya çözüm bulma noktasında neredeyiz? Beşiktaş
bu ülkenin lokomotif spor kulüpleri arasında yer alıyor. Voleybol da ülkemizdeki en başarılı takım sporlarından biri, büyük ihtimalle de birincisi. Ama bu bile bazen yeterli olmuyor. Kısa süre önce öğrendik ki Beşiktaş Voleybol Şubesi, erkeklerde hem A takım hem de altyapılar düzeyinde faaliyetlerini durdurma kararı aldı; üstelik Beşiktaş A Takımı, erkekler voleybolunun en üst ligi olan Efeler Ligi’ne çıktıktan kısa bir süre sonra. Yetmez diyenler için altyapılara geçelim: Beşiktaş, alt yaş kategorilerinde bu sene gençlerde Türkiye
ikincisi, yıldızlarda Türkiye üçüncüsü, midilerde Türkiye dördüncüsü olmayı başardı. Ama gelinen nokta ortada...
Biz de tüm bunları Beşiktaş’ta farklı yaş kategorilerinde görev almış ve siyah-beyazlı formayla gösterdiği performans sayesinde Milli Takım’a kadar yükselmişBatuhan Avcı ile konuştuk.
Altyapıdan beri Beşiktaş camiasının içindesin. Ama kulübün aldığı kararla bu macera bir anda son bulmak durumunda kaldı. Öncelikle şubenin kapatıldığı haberini aldığındaki hislerini öğrenebilir miyiz?
Haberi ilk duyduğumda çok üzüldüm. Aslında bir sene önce de benzeri bir durumla karşı karşıya kalmış ama devam etmiştik. Bu nedenle takımın kapanmayabileceğine dair içimde bir umut vardı. Gelişmelerin aslını öğrenmek için takım menajerini aradığımda o da haberinin olmadığını söyledi. Zaten üçgün içinde haber geldi ve şubenin kapatıldığını öğrenmiş olduk.
1. Lig’den Efeler Ligi’ne yükselmiş bir takımın oyuncuları olarak bu karar seni ve takım arkadaşlarını şaşırttı mı? Böyle bir gelişme bekliyor muydunuz? Takımın havası nasıldı?
Hepimizi çok şaşırttı. Çünkü yeni sezon için iyi bir kadro kurulacağı ve hedefleri olan bir takımın yaratılacağı konuşuluyordu. Sezon içerisinde çok iyi bir havamız vardı. Aslında Efeler Ligi’ne geri döneceğimizi biliyorduk. Tabii ki kolay olmadı ama istediğimizi almıştık. Beşiktaş formasıyla Avrupa’da oynamak en büyük hayalimdi. Ben bu takımın altyapısından yetiştim ve burada daha önce elde edilmemiş başarıları yaşamayı hedefliyordum.
Beşiktaş, altyapı seviyesinde öne çıkan kulüplerden biriydi. Bu konu hakkında neler söylemek istersin?
Beşiktaşaslında son dönemlerde altyapı seviyesinde en iyi takımlar arasında yer alıyor. Neredeyse katıldığı her organizasyonda kürsüye çıkmayı başaran bir altyapımız var. Umarım en azından bu karardan dönülür ve altyapı faaliyetleri devam eder.
Kulüplerin devamlılığını sağlayabilmek adına sence neler yapılabilir?
Öncelikle ülkemizdeki voleybol seyircisi artırılmalı. Ardından da bu spora uygun sponsorlar bulunmalı. Maalesef voleybolun takımlara çok fazla getirisi olmuyor; bu da zaman zaman istemediğimiz sonuçları beraberinde getirebiliyor.
Milli Takım’daki maceran nasıldı? Geleceğin için ne gibi planların var?
Milli Takım’da yer almak çok güzeldi. Orada herkesten bir şeyler öğrenmeye çalıştım. İleride uzun yıllar milli formayıgiymeyi hedefliyorum. Kulüp konusuna dönecek olursam; henüz gelecek sezon için herhangi bir takımla anlaşmadım ama hedefi olan bir ekibe gitmek istiyorum. Bu spora en üst seviyede devam etmeyi hedefliyorum.