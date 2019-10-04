Efeler Ligi'ne isim sponsoru belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu ile AXA Sigorta arasındaki sponsorluk anlaşmasında imzalar atıldı. İmza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan katıldı. İmza töreninde düşüncelerini belirten Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Tarihi bir günde bir arada olmaktan dolayı mutluluğumuzu belirtmek istiyorum. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Türk voleybolunun markalaşması, değer kazanması ve önem kazanması için tüm gayretimizle çalışmalar sürdürdük. Bu atılımlardaki en büyük pay sahipleri kulüplerimiz ve sponsorlarımızdı. Yeni markalaşma stratejimiz doğrultusunda 50. sezona merhaba diyecek Efeler Ligi müsabakalarının AXA Sigorta isim sponsorluğuyla izleyecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu sezon voleybol kalitesi yüksek, bol heyecanlı karşılaşmalar bizi bekliyor" dedi.



Yavuz Ölken: "Kurum olarak burada olmaktan gurur duyuyoruz"



İmza töreninde açıklamalarda bulunan AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, tüm voleybol camiası adına ortaya bir strateji koyduklarını ifade ederek, "Biz bunları yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz yıl dillere destan olan bir slogan vardı camiada; 'Hepimiz aynı takımdayız'. Bu gerçekten bizi AXA Sigorta çalışanları olarak takım olma ruhu, tek yürek olma ruhu olarak etkileyen husustur. Biz kurum olarak burada olmaktan gurur duyuyoruz. Tam 1 yıl önce bu çalışmalara başlama kararı verdiğimizde asıl olan sportif başarıların ötesinde bir şeydi. TVF'nin Türk gençliğine önemli bir mesaj verdiğini ve isterse neleri başaracağını göstermesine tanık olduk. Türkiye'de hiçbir takım sporunda gösterilmeyen başarı var voleybolda. Sadece milli takım, kulüpler düzeyinde değil. Bugün 18 yaş altı ve 16 yaş altı bütün takımlarımız katıldıkları bütün müsabakalarda hep ilk 3'te. Katıldığı her turnuvada saygı duyulan, rakipleri tarafından önemsenen bir gençliğe ön ayak olmuş durumda. Ben de AXA Sigorta adına sizin nezdinizde voleybol camiasına teşekkür etmek isterim. Bazen niyetiniz halis olunca umudunuz bol olur. Biz Malatya'da ilk kez Galatasaray - Fenerbahçe finali gördük. Bu durumdan çok mutlu olduk. Türk voleybolu böyle heyecanlı günleri özlemiş durumda. 2 yılda gelinen nokta Türk voleybolunun sadece ülke içinde değil, uluslararası düzeyde nasıl marka olduğunu gösterdi. Biz sürdürülebilirlik ve sağlıklı bireylerin peşindeyiz. 1 yıl önceki toplantıda sonraki sene ne olacak demişlerdi. Biz de 'Voleybol Federasyonu bizi istediği müddetçe yanlarında olacağız' diye konuşmuştuk. Başarırsak değer ortaklığında devam ederiz. Bu anlaşmamızın da kalplerde atılan imzalardan oluştuğunu söyleyebilirim. Hepimiz aynı takımdayız. Tüm takımlarımız sakatlık olmaksızın sezonu tamamlasın. Avrupa kupalarında yer alacak takımlarımız bizi heyecanlandıran oyunları oynasınlar" diye konuştu.



İşcan: "Hem gururlandık hem de büyük keyif aldık"



AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan ise yaptığı açıklamada, "Biz değerler ortaklığımızda uzun süreli, sürdürülebilir bir değerler ortaklığı ile yola çıktığımızı o gün de ifade etmiştik. O yüzden geçen bir yılda hem gururlandık hem de büyük keyif aldık. Milli takımlar resmi sigorta sponsorluğumuzu daha sonra devreye aldık. Plaj voleybolunda sponsorluğumuz da devam ediyor. Gelecek nesillere sporu sevdirmek ve voleybolcular yetiştirmek için kurulan voleybol fabrikasının sponsorluğunu da yapıyoruz. Bu sene de Efeler Ligi'nin isim sponsoru olduk. Önümüzdeki yıl erkekler voleybol ligi, AXA Sigorta Efeler Ligi olarak anılacak" ifadelerini kullandı.



Geçen bir yıllık sponsorluk sürecini de özetleyen İşcan, "Milli maçlarda hep bir aradaydık. Maçların oynandığı yerlerde acentelerimizle, müşterilerimizle ve orada voleybolseverlerle buluşma imkanı bulduk. AXA Sigorta olarak Fanzone'lerimizi kurduk. 400 bin kişi ile orada birlikte eğlendik. Aynı zamanda Kadın Milli Takım marşımızı destekledik. Bu şekilde voleybolun daha da bilinmesine destek olduk" dedi.