Efeler Ligi temsilcisi Arkas Spor'da Burak Güngör takımdan ayrıldı

AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Arkas Spor'da smaçör Burak Baturalp Güngör gelecek sezon takımda yer almayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Arkas Spor'da smaçör Burak Baturalp Güngör gelecek sezon takımda yer almayacak. Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, Burak Güngör'e mücadeleci ruhu, lider özellikleri, hırsı ve takıma kattıkları için teşekkür edildi. Burak Güngör'ün sporcu kişiliğinin gençlere yol gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, tecrübeli voleybolcuya spor kariyerinde başar dileğinde bulunuldu.

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