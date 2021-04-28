Efeler Ligi temsilcisi Solhan Spor'dan oyunculara çağrı - Son Dakika

Efeler Ligi temsilcisi Solhan Spor'dan oyunculara çağrı

28.04.2021 12:24
Efeler Ligi temsilcisi Solhan Spor'dan oyunculara çağrı, System.String[]

Efeler Ligi temsilcilerinden Solhan Spor Kulübü Başkanı Sözen, Doğu Anadolu takımı olmanın dezavantajlarını sonuna yaşadıklarını belirterek "Mali olarak sorumluluğumuzu yerine getirmemize rağmen iyi ve kaliteli oyuncular almakta zorlanıyoruz.

Efeler Ligi temsilcilerinden Solhan Spor Kulübü Başkanı Sözen, Doğu Anadolu takımı olmanın dezavantajlarını sonuna yaşadıklarını belirterek "Mali olarak sorumluluğumuzu yerine getirmemize rağmen iyi ve kaliteli oyuncular almakta zorlanıyoruz. İyi kariyerli oyuncular önceliklerini batı takımlarından yana kullanıyorlar. Ligi domine etmiş 5-6 takım en iyi oyuncuları kendi aralarında sürekli değiştirmekte, kendi aralarında transfer yapmaktalar" dedi.

Efeler Ligi'nde mücadele eden Solhan Spor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, yeni sezon öncesi transfer durumlarında yaşanan gelişmeler hakkında açıklamada bulundu. Efeler Ligi'nde bir sezonu geride bıraktıklarını ve belli tecrübeleri de edindiklerini aktaran Başkan Sözen, "Bingöl Solhan Spor olarak transfer döneminin başladığı bu günlerde transfer yapmakta zorlanıyoruz. Doğu Anadolu'nun takımı olmanın dezavantajlarını sonuna kadar yaşıyoruz. Mali olarak sorumluluğumuz yerine getirmemize rağmen iyi ve kaliteli oyuncular almakta zorlanıyoruz. İyi kariyerli oyuncular önceliklerini batı takımlarından yana kullanıyorlar. Ligi domine etmiş 5-6 takım en iyi oyuncuları kendi aralarında sürekli değiştirmekte, kendi aralarında transfer yapmaktadırlar. Geriye kalan oyuncuları biz Anadolu takımları kendi aramızda transfer etmeye çalışıyoruz. Transfer ettiğimiz oyuncuları da Doğu takımı olmamızdan dolayı değerlerinin çok üzerinde transfer bedeli ödeyerek transfer ediyoruz. Bundan dolayı mali sorumluluğumuzu yerine getirmemize rağmen üst düzey kariyerli oyuncuları transfer edemiyoruz. Bu sebeple ligde aynı takımlar şampiyon olmakta, ilk altıdaki takımlar değişmemektedir. Takımlar arasında oyuncu kalitesi bakımından uçurumlar olduğundan ligin kalitesi de düşmektedir. Ligi ilk altıda bitiren ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlar maalesef başarılı olamıyorlar. Takımlarımızdaki bu başarısızlık maalesef milli takıma da yansımaktadır. Bu durumun değişmesi ülkemizin menfaatine olacaktır. Ülke voleybolunun bu durumdan kurtulması için, ligin daha heyecanlı ve kaliteli geçmesi için takımların kadrolarının bir birine yakın olması lazım. Yakın olmazsa bile en azından uçurum olmaması lazım. Bu durumu değiştirmek oyuncuların elindedir. Doğu-Batı ayrımı yapmadan ekonomik olarak anlaştıkları kulübe gitmeleri lazım. Ön yargılarından kurtulup Anadolu takımlarında oynamayı denemeleri lazım" dedi.

"Hiç bir oyuncumuzu ekonomik olarak mağdur etmedik"

Efeler Ligi'ne çıktıkları geçen yıl da benzer sıkıntılar yaşadıklarını anımsatan Sözen, "Büyük takımlar transferlerini bitirdikten sonra geriye kalan oyuncuları diğer takımlar olarak aramızda paylaşmak zorunda kaldık. Her yıl şampiyon adaylarının ve ligi ilk dört sırada bitirecek takımların belli olduğu bir yerde bu durum ligin kalitesini ister istemez düşürüyor. Geçen yıl takımızda oynayan bütün oyuncuların mutlu bir şekilde ilimizden ayrıldığını düşünüyorum. Hiçbir oyuncumuzu ekonomik olarak mağdur etmedik. Bütün teknik heyet ve sporcuların ödemelerini gününde yaptık. Geçmiş dönemlerde takımımızdan alacağı olan oyuncuların bütün ödemelerini yaptık. Şu an hiçbir oyuncunun takımızdan alacağı yoktur. Ailesi ile Bingöl'e gelen oyuncularımıza kalacakları iyi ortamlar hazırladık. Takımızın sosyal tesisi ve konaklama alanı olmamasına rağmen bütün oyuncularımıza evler kiraladık, bütün ihtiyaçlarını karşıladık ve rahat etmeleri için her türlü detayı düşündük. Kısacası iyi bir aile bütünlüğü yakaladık. Biz Bingöl halkı, oyuncularımızı bağrımıza bastık. Sonuç ne olursa olsun onların arkasında durduk. Bu yıl şartlarımız ve imkanlarımız daha da düzelecektir. Bu yıl takımımızı tercih edecek tüm oyuncular sıcak bir aile ortamında takımıza hizmet edeceklerdir. Geçen yıl Efeler Ligi'ne yeni çıktığımızdan bir takım acemilikler ve zorluklar çektik. Bu yıl inşallah bu sorunların hiç birini yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.

"Hedef Avrupa"

Takım olarak bu yıl ligi ilk altıda bitirip Avrupa Kupaları'na katılmak istediklerini dile getiren Sözen, "Hedefleri olan genç ve karakterli oyuncuların takımıza transfer olmalarını bekliyoruz. Çok kaliteli ve ilkeli bir hocayla çalıştığımız için çok şanslıyız. Mehmet Şahin hocamız; gençlere önem veren, geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye çalışan vizyon sahibi bir hocadır. Çalışmayı ve disiplini çok seven hocamızla çalışan genç oyuncular muhakkak büyük başarılar yakalayacaklardır. Bundan dolayı takımımızı tercih edecek oyuncuların hiç bir tereddüt yaşamadan ilimize gönül rahatlığı ile gelebilirler. İddia ediyorum ki hiç bir takımda bulamayacakları rahat çalışma ortamını, aile sıcaklığını, misafirperverliği ve huzuru Bingöl'de bulacaklardır. Gelecek hedefleri olan, vizyon sahibi olan tüm oyuncuları takımızda oynamaya davet ediyorum. Pandemi süreci biterse ligin en çok taraftarı olan takım olarak dolu tribünler önünde maçlarımızı oynayacağız. Her maçımızı en az 2 bin kişi ile oynayacağız. Bu durum oyuncuların Voleyboldan zevk almalarını sağlayacaktır. Bingöl Solhan Spor olarak, centilmen, bir o kadar da ateşli taraftara sahibiz. Seyircimiz en büyük gücümüzdür. Pandeminin bitmesini iple çeken taraftarımız, takımımızı desteklemek için sabırsızlanıyor. Bütün olumsuzluklara rağmen inşallah karakterli, yetenekli, hedefleri olan vizyon sahibi oyuncuları transfer ederek en iyi takımı oluşturacağız. Bingöllü hemşehrilerimizin bize inanmalarını, güvenmelerini ve takımlarına sahip çıkmalarını istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - BİNGÖL

Efeler Ligi temsilcisi Solhan Spor'dan oyunculara çağrı
Efeler Ligi temsilcisi Solhan Spor'dan oyunculara çağrı

Doğu Anadolu, Efeler Ligi, Bingöl, Solhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Efeler Ligi temsilcisi Solhan Spor'dan oyunculara çağrı - Son Dakika Spor


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