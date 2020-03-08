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Efeler sonradan açıldı

6 saat önce

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü Sorgun Belediyesi karşılaşmasını 2-3 kazandı.

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Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü Sorgun Belediyesi karşılaşmasını 2-3 kazandı.


Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi 25. haftasında deplasmanda Sorgun Belediyesi'ne konuk oldu. Sorgun Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmanın ilk iki seti, ev sahibi takımın 25-16 ve 25-20 üstünlüğü ile geçti (2-0). Birinci ve ikinci setlerde skor üretmekte zorlanan Büyükşehir Belediyespor, üçüncü setten itibaren hücumda etkinliğini artırdı. Üçüncü seti 17-25, dördüncü seti 18-25 önde geçen yeşil-beyazlılar, setlerde durumu 2-2'ye getirerek, maçı tie-break setine taşıdı. İyi oyununu sürdüren Bursa ekibi, final setini de 11-15 geçerek, salondan 2-3 üstünlükle ayrıldı.


Aldığı bu sonuçla 2 puanı hanesine yazdıran Büyükşehir Belediyespor, 12 galibiyet ve 34 puanla 6.sıraya yükseldi. Play-off grubunda mücadele edecek ilk 8 takım arasına adını yazdırmayı başaran Bursa ekibi, normal sezonun son haftasında İstanbul BŞB takımını konuk edecek. 14 Mart Cumartesi günü Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15: 00'de başlayacak. - BURSA

Büyükşehir Belediyespor, Sorgun Belediyesi, Sorgun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:36 Kaynak: İHA
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