Efeler Taburu' Birinci, 'Dillere Destan' İkinci
1 saat önce
TÜRKİYE'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte 9 ekip, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunları sergiledi.
TÜRKİYE'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz
'ın da katıldığı etkinlikte 9 ekip, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunları sergiledi. Yarışmada ayrıca, çocuk halk oyunları ekipleri de sahne aldı. Yarışmanın birincisi, Hollanda
'nın Soest kentinden 'Efeler
Taburu' ekibi olurken, Belçika
'nın Brüksel
kentinden yarışmaya katılan 'Dillere Destan' ekibi ikinci, Amsterdam
'dan katılan 'Palonia' ekibi ise üçüncü oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:43
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