Son Dakika Haberleri: Efeler Taburu' Birinci, 'Dillere Destan' İkinci

Efeler Taburu' Birinci, 'Dillere Destan' İkinci

1 saat önce

TÜRKİYE'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte 9 ekip, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunları sergiledi.

Efeler Taburu' Birinci, 'Dillere Destan' İkinci, System.String[]
TÜRKİYE'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte 9 ekip, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunları sergiledi. Yarışmada ayrıca, çocuk halk oyunları ekipleri de sahne aldı. Yarışmanın birincisi, Hollanda'nın Soest kentinden 'Efeler Taburu' ekibi olurken, Belçika'nın Brüksel kentinden yarışmaya katılan 'Dillere Destan' ekibi ikinci, Amsterdam'dan katılan 'Palonia' ekibi ise üçüncü oldu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:43 

Amsterdam, Aytaç Yılmaz, Efeler, Güncel
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