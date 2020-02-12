Efeler tecrübelerini aktardı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı öğrencilerle bir araya geldi. Sadettin Türkün Orta Okulu'ndaki konferansta Büyükşehir Efeleri gençlere tecrübelerini aktardı.



Bu sezon gösterdiği performansla takdir toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, sporu tabana yayma adına gençlerle buluşmaya devam ediyor. Nilüfer'de bulunan Sadettin Türkün Orta Okulu'na gelen Efeleri okulun voleybol takımı karşıladı. Önce okulun voleybol takımıyla sohbet eden sporcular daha sonra konferans salonunu dolduran öğrencilerin sorularını cevapladı. Oldukça neşeli geçen etkinlikte sporcular deneyimlerini öğrencilerle paylaşırken, sporcu adaylarına eğitim ve sporu bir arada götürebileceklerini ifade etti.



Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Mestan, öğrencilerden spora zaman ayırmalarını istedi. Sporun ve sanatın gelecek yaşantısına etki edeceğini vurgulayan Mestan, "Sporcular ve teknik ekiple birlikte sizinle sohbet etmek bizim için mutluluk verici. Spora daha fazla zaman ayırmanızı istiyorum. Hayat sadece akademik kariyerden ibaret değil. Spor olmasa bile en azından sanatın bir dalıyla uğraşın. Spor ve sanat sizin gelecek yaşantınız açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.



Etkinliğin ardından Okul Müdürü Asım Altıntaş, takım adına Murat Mestan ve Başantrenör Fazıl Demirci'ye çiçek verirken, Murat Mestan da bütün sporcu ve teknik ekibin imzaladığı 16 numaralı formayı Asım Altıntaş'a verdi. - BURSA