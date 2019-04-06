Son Dakika Haberleri: Efeler Ticaret Odası İlkokulu'nda Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Efeler Ticaret Odası İlkokulu'nda Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

1 saat önce

Aydın Efeler Ticaret Odası İlkokulu'nda öğrenci velileri ve öğretmenler kan bağışında bulunurken, öğrencilerde Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

Efeler Ticaret Odası İlkokulu'nda Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi, System.String[]
Aydın Efeler Ticaret Odası İlkokulu'nda öğrenci velileri ve öğretmenler kan bağışında bulunurken, öğrencilerde Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay arasındaki "Aydın Sana Kanım Feda" sloganı ile hayata geçirilen proje kapsamında öğrenci velileri ve öğretmenler kan bağışında bulunarak Kızılay'a destek verdi. Efeler Ticaret Odası İlkokulu'na gelen Kızılay ekibi okulda öğrenci velilerinin ve öğretmenlerin kan ve kök hücre bağışlarını kabul etti. Öğretmen ve öğrenci velileri düzenlenen etkinlikte kan bağışında bulunurken, öğrencilerde Aydın Kızılay Kan Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:44 Kaynak: İHA

Kızılay, Aydın, Efeler, Güncel
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