Son Dakika Haberleri: Efeler ve Söke Belediye Başkanları DP Genel Başkanı ile Kuşadası'nda Yemekte Görüntülendi

Efeler ve Söke Belediye Başkanları DP Genel Başkanı ile Kuşadası'nda Yemekte Görüntülendi

4 dakika önce

Yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Efeler ve Söke Belediye Başkanları Kuşadası'nda Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar milletvekili Gültekin Uysal ile görüntülendi.

Efeler ve Söke Belediye Başkanları DP Genel Başkanı ile Kuşadası'nda Yemekte Görüntülendi, System.String[]
Yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Efeler ve Söke Belediye Başkanları Kuşadası'nda Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar milletvekili Gültekin Uysal ile görüntülendi.

Kuşadası Liman Port Restaurant'ta yemekte Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ve Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ın adaylık konusunda el sıkıştığı ileri sürüldü. Resmi plakalı araçlarıyla Kuşadası'na gelen Özakcan ve Toyran daha sonra Liman Port Restaurant'a giderek Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile buluştu. Yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Özakcan ve Toyran, görüşmenin ardından açıklama yapmazken, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye'de partilerine güç katacak, destek olacak bir siyaset kurgulamaya çalıştıklarını söyledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:46 Kaynak: İHA

Politika
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