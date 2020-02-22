Efeler Voleybol Ligi: Arhavi Voleybol: 0 - Halkbank: 3 - Son Dakika
Son Dakika Spor Efeler Voleybol Ligi: Arhavi Voleybol: 0 - Halkbank: 3 - Son Dakika Spor

Efeler Voleybol Ligi: Arhavi Voleybol: 0 - Halkbank: 3

7 saat önce

Efeler Voleybol Ligi 19. haftasında Halkbank, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Efeler Voleybol Ligi: Arhavi Voleybol: 0 - Halkbank: 3, System.String[]

Efeler Voleybol Ligi 19. haftasında Halkbank, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.


Salon: Arhavi


Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem


Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan ( Salih Özdemir, Tolga Gündoğan, Fikri Berber)


Halkbank ANKARA: Orçun Ergün, Efe Bayram, Furkan Aydın, Toncek Stern, Dmitrii Bahov, Faik Samed Güneş ( Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, İbrahim Emet, Abdullah Çam)


Setler: 21-25, 18-25, 16-25


Süre: 1.10 (26, 23, 21) - ANKARA

Salih Özdemir, voleybol, Efeler, Arhavi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:53 Kaynak: İHA
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