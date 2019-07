Efeler Yolu Projesi, turizme can suyu olacak

EGE Üniversitesi (EÜ) bünyesinde oluşturulan Kültür Rotaları Araştırma Grubu (EÜ-KÜRAG) akademisyenlerinin yürüttükleri saha çalışmaları sonucu İzmir-Manisa sınırındaki Bozdağlar ile İzmir-Aydın sınırlarındaki Aydın Dağları arasında 500 kilometrelik bir yürüyüş rotası belirlendi. Yürüyüş rotasında efelerin yaşadığı köy ve yaylalar, kale ve terk edilmiş eski köyleri birbirine bağlayan yollar mevcut. Yürüyüş rotası projesinin bölgedeki kültür turizmine olumlu katkı yapacağı belirtildi.EÜ-KÜRAG sorumlu araştırmacısı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özkaya yürütücülüğünde gerçekleştirilen Efeler Yolu projesinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Bozdağlar ile Aydın Dağları'nda incelemelerde bulunan araştırma grubu, dağlarda turizm potansiyeli en yüksek köyleri ve bu köyleri birbirine bağlayacak yürüyüş hattındaki önemli kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri belirledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün de paydaşları arasında yer alacağı uygulama projesinin hayata geçirilmesine sayılı günler kala, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, araştırma grubuyla yürüyüş rotasında incelemelerde bulundu. Projeyle ilgili olarak Doç. Dr. Özkaya'dan bilgi alan Rektör Budak, yaklaşık 9 aylık bir yürüyüş sezonuna sahip olacak, 500 kilometrelik uzunluğu ile kesintisiz yüründüğünde 1 ayda tamamlanabilecek Efeler Yolu'nun hayata geçirilmesiyle bölgenin uluslararası turizme açılacağını kaydetti.EFELER YOLU YAKLAŞIK BİR AYDA YÜRÜNEBİLECEKDaha önce Aziz Paul Yolu'nun işaretlenmesinde gönüllü olarak çalıştığını ve benzer bir uygulamanın Bozdağ ve Aydın Dağları'nda da hayata geçirilebileceğini düşünerek projeyi oluşturduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özkaya, bunu Rektör Budak ile paylaştıktan sonra uygulamak için harekete geçtiklerini söyledi. İzmir Valiliği'ne sunularak, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından mali destek alan projenin fizibilite çalışmalarının son aşamasında olduklarını dile getiren Doç. Dr. Özkaya, "İzmir'in Bornova ilçesindeki Belkahve Mevkii'nden başlayarak Bozdağlar ve Aydın Dağlarını dönerek Meryem Ana'da sonlanacak 'Efelik' temalı bir kültür rotası oluşturduk. Bu sayede Türkiye'nin en güzel köylerinden olan Şirince, Kaplan, Beyköy, Birgi, Bozdağ, Gölcük, terk edilmiş çok önemli bir köy olan Lübbey Köyü, Ovacık Milli Parkı içindeki Ovacık köyü, Yukarıkızılca ve Nazarköy hattı Efeler Yolu ile birbirine bağlanıyor. Bu yolun yürüyüş sezonu yaklaşık 9 ay olacak. Yol kesintisiz bir yürüyüşle yaklaşık 1 ayda tamamlanabilecek. Efeler Yolunun toplam uzunluğunun 500 kilometre olacağını öngörüyoruz. Fizibilitesini bitirdikten sonra paydaşlarımızın desteğiyle Ege Üniversitesi'nin yine sahada yürüteceği çalışmalarla yol işaretlemeleri yapılacak. Parkurlara yönlendirme levhaları ve köylere bilgi panoları dikilecek. Orman içindeki parkurlara ilkyardım çantaları gömülecek. Köylerdeki işletmelere her köye özgü olarak tasarlanacak özel mühürler verilecek ve bu mühürler yürüyüşçülerin köy geçişlerinde sertifikalarına basılacak. Günlük etapların sonunda destinasyon noktası olarak belirlenen köylerin girişlerine taklar yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Efes-Mimas yolu örneğinde olduğu gibi, köylülerin doğal ürünlerini satabilecekleri pazar tezgahları yaptırmayı planlıyoruz. Konaklama imkanı olmayan köylerde Efeler Yolu'nu yürüyen turistleri ağırlayacak aileler ev pansiyonculuğu yapacak. Her köyün bir mihmandarı olacak. Proje kapsamında köy mihmandarlarına ve köy halkına gerekli eğitimler verilecek. Yerel halka civardaki tarihi ve kültürel zenginlikler anlatılacak, halkın üzerinde yaşadığı zenginliklerin farkına varması ve bu mirası koruması adına çalışmalar yürütülecek. Halka kırsal turizm ve kültür rotalarıyla ilgili atölye çalışmaları yapılacak. En önemli uygulamalardan biri de turistlerden önce yerel halka bu yolu yürüterek içerdiği zenginliği göstermek olacak" diye konuştu.EFELER YOLU DERNEĞİ KURULDUBu proje kapsamında Efeler Yolu Derneği'nin de kurularak faaliyetlerine başladığını belirten Doç. Dr. Özgür Özkaya, "Efeler Yolu Derneği bu projenin hayata geçmesinde ve ileride sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli roller üstlenecek. Bu dernek sayesinde ileriki dönemde Efeler Yolu uluslararası kültür rotaları ağına bağlanacak. Böylece İzmir ve Meryem Ana da Avrupa yürüyüş rotaları ağına bağlanmış ve bu ağa yepyeni değerler katmış olacak" dedi.TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL ZENGİNLİKLER BARINDIRIYORYaklaşık 500'er kilometrelik Likya Yolu ve Aziz Paul Yolu gibi yürüyüş rotalarını hatırlatan Doç. Dr. Özkaya, her yıl yüzlerce turistin bu yolları kullandığını ve yerel halkın turizm sayesinde büyük bir hızla kalkındığını belirtti. Projenin amacının İzmir'in dağ köylerinde de benzer bir kalkınma yaratmak olduğunu belirten Doç. Dr. Özkaya, "İzmir'den başlayarak Bozdağlar ve Aydın Dağları'nı yaylalardan birbirine bağlayan ve Meryem Ana'da sonlanan bir rotanın, uluslararası turizm açısından çok cazip bir alternatif yaratacağını düşünüyoruz. Diğer yandan rotanın içerdiği kültürel zenginlik yalnızca efelik ile de sınırlı değil. Bu dağlar tarihte paranın ilk kez kullanıldığı coğrafyayı oluşturuyor. Dağlarımızda kökleri Lidya medeniyetine uzanan eski kaleler, gözetleme kuleleri, antik kentler ve bunları birbirine bağlayan antik yollar var. Vatikan belgelerinde geçen önemli manastır ve kiliseler var. Osmanlı döneminden kalma önemli medrese ve hamamlar var. Bozdağlardan ipek yolunun bir hattı geçiyor. Aydın dağlarında Kuva-yi Milliye Yolu olarak bilinen çok önemli bir güzergah var. Evliya Çelebi'nin bu dağları geçtiği güzergahlar biliniyor. Efeler tüm bu yol ve geçitleri kullanmış. Efelerin Bozdağlar ve Aydın Dağları'nda saklandığı çok önemli yaylalar var. Amacımız bu değerleri efelik temalı bir kültür rotası oluşturarak birbirine bağlamak" diye konuştu.'BÖLGE TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK'Projenin, Türkiye, Ege Bölgesi ve İzmir açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Rektör Budak da, Efeler Yolu rotasının turizme kazandırılması için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Organik ürünlerin satın alınabileceği yürüyüş rotasında köylerin de ziyaret edilebileceğine dikkat çeken Rektör Budak, "Doğal ve kültürel varlıklar açısından çok zengin bir ülkeyiz. Bozdağlar'daki gibi bir orman Hollanda'da olsa herhalde bütün ülke bu ormanda yürümek, spor yapmak, organik tarım yapmak, organik beslenmek ve daha kaliteli bir yaşam sürmek adına birçok ekonomik faaliyeti hayata geçirirdi" dedi. Rektör Budak, projenin hayırlı olmasını diledi.