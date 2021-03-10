Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor

10.03.2021 12:32
Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, sarı renk ile orta risk kategorisinde yer alan Efeler'deki işletmelerde, genelge kapsamında yer alan kısıtlamalar yoğun bir şekilde denetleniyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, sarı renk ile orta risk kategorisinde yer alan Efeler'deki işletmelerde, genelge kapsamında yer alan kısıtlamalar yoğun bir şekilde denetleniyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kontrollü normalleşme sürecinde kapılarını yeniden açan işletmelerde üst düzey tedbirler almaya devam ediyor. Bu kapsamda Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sarı renk ile orta risk kategorisinde bulunan Efeler'de, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında, HES kodu sorgulama, masalar arası 1.5 metrelik mesafe, iş yerinin yüzde 50 kapasite ile çalışması, 07.00-19.00 arası müşteri kabulü gibi konularda işletmeleri denetleniyor. Denetim ve bilgilendirme çalışması sırasında olumsuzluğa rastlandığında ise, zabıta ekipleri tarafından tutanak tanzim edilerek, Efeler Kaymakamlığı'na gönderiliyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile işbirliği halinde mesai harcayan Zabıta Müdürlüğü çalışanları, bakkal, fırın ve market teftişlerine kafe ve restoranları da ekleyerek, korona virüs önlemleri kapsamında maske takılması, ambalajlı ürün satışı, gramajlar ve genel temizlik kontrolleri yapıyor. Ayrıca iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına kurallar hakkında da bilgilendirmede bulunan ekipler, yeni kontrollü normalleşme sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması için denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. - AYDIN

Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Mehmet Fatih Atay, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Efeler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika


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