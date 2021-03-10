Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor

10.03.2021 22:11

Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, sarı renk ile orta risk kategorisinde yer alan Efeler'deki işletmelerde, genelge kapsamında yer alan kısıtlamalar yoğun bir şekilde denetleniyor.

Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, sarı renk ile orta risk kategorisinde yer alan Efeler'deki işletmelerde, genelge kapsamında yer alan kısıtlamalar yoğun bir şekilde denetleniyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kontrollü normalleşme sürecinde kapılarını yeniden açan işletmelerde üst düzey tedbirler almaya devam ediyor. Bu kapsamda Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sarı renk ile orta risk kategorisinde bulunan Efeler'de, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında, HES kodu sorgulama, masalar arası 1.5 metrelik mesafe, iş yerinin yüzde 50 kapasite ile çalışması, 07.00-19.00 arası müşteri kabulü gibi konularda işletmeleri denetleniyor. Denetim ve bilgilendirme çalışması sırasında olumsuzluğa rastlandığında ise, zabıta ekipleri tarafından tutanak tanzim edilerek, Efeler Kaymakamlığı'na gönderiliyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile işbirliği halinde mesai harcayan Zabıta Müdürlüğü çalışanları, bakkal, fırın ve market teftişlerine kafe ve restoranları da ekleyerek, korona virüs önlemleri kapsamında maske takılması, ambalajlı ürün satışı, gramajlar ve genel temizlik kontrolleri yapıyor. Ayrıca iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına kurallar hakkında da bilgilendirmede bulunan ekipler, yeni kontrollü normalleşme sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması için denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Mehmet Fatih Atay, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi         
00:53
Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı         
00:11
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak         
23:35
Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü         
22:38
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor         
14:23
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi         
12:55
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 05:47:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Efeler zabıtası denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei