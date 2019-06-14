Efelere genç libero
4 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı Hüseyin Şahin'i renklerine bağladı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:57 Kaynak: İHA
Kulübü Voleybol Takımı Hüseyin Şahin
'i renklerine bağladı.
Bu sezon TVF Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü kadro güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dış transferde son olarak Cansın Hacıbekiroğlu ile sözleşme imzalayan Bursa temsilcisi, geçen sezonu TFL Altekma Takımı'nda geçiren genç libero Hüseyin Şahin ile sözleşme imzaladı.
Voleybola Arkas altyapısında başlayan 1998 doğumlu Hüseyin Şahin, Türkiye
Milli Takım antrenörleri tarafından bir çok kez Genç
ve Ümit Milli Takım kadrolarına dahil edildi. - BURSA
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