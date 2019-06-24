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Efelere İranlı smaçör

8 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, İranlı smaçör Mourteza Sharifi ile anlaştı.

Efelere İranlı smaçör, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, İranlı smaçör Mourteza Sharifi ile anlaştı.

Bu sezon Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İç transferde 5 isim ile sözleşme yenileyen, dış transferde ise Hüseyin Koç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Hüseyin Şahin, Cansın Hacıbekiroğlu ve Leonardo Pinheiro'yu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar son olarak İranlı milli smaçör Mourteza Sharifi ile anlaşma imzaladı.

Voleybola 10 yaşında Shahrdari Urmia takımda başlayan 1999 doğumlu ve 1.93 boyundaki sporcu, ilk olarak 2018 yılında İran A Milli Takımı formasını giydi. 2018 Voleybol Milletler Ligi'nde gösterdiği performansla İtalya'nın yolunu tutan genç oyuncu geçtiğimiz sezon Calzedonia Verona formasını giydi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:09 Kaynak: İHA
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