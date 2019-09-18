Efelere kahvaltı morali

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, kahvaltıda bir araya geldi.



Efeler Ligi hazırlıklarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Mehmet Akar'ın işletmesini yaptığı kafede kahvaltı için bir araya geldi. Sporcu ve teknik heyetin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Murat Mestan, Muhittin Bilici'nin yer aldığı kahvaltı keyifli anlara sahne oldu. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen işletme sahibi Mehmet Akar, "Bugün aynı zamanda burasıyla birlikte 16. şubemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı koymak, insanlarımıza iş imkanları sağlamak adına üretim yapıyoruz. Bizim hedefimiz bu katkıyı daha fazla sağlamak. Bizim için önem arz eden bugünde Bursa'mızı Efeler Ligi'nde temsil eden voleybol takımımızı burada görmek mutluluk verici. Onlar da Bursa'daki spora hizmet ediyorlar. Kendilerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduk. İnşallah Efeler Ligi'nde Bursa'mızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.



"Oyuncular için moral oluyor"



Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Başantrenörü Fazıl Demirci ise bu tür organizasyonların sporcular için motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi. Antrenmanlar haricinde farklı organizasyonlarla bir araya gelmenin oyuncular için moral olduğunu söyleyen Demirci, "Yeni sezona hazırlık çalışmalarımız devam ederken bu tür organizasyonlar oyuncular açısından moral oluyor. Sporcularımız, Bursa'daki iş insanlarının, bürokrasinin kulübümüze destek olduklarını, bizlere değer verdiklerini görünce daha fazla motive oluyorlar" ifadelerini kullandı. - BURSA