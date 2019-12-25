Efelerin en özel maçı

Efeler Ligi'nde mücadele eden Belediye spor Voleybol takımı sporcuları, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği Özel Çocuklar Voleybol Şenliği'nde, özel çocuklar ile maç yaptı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan 'Özel Çocuklar Voleybol Şenliği', 5 ilçe ve 6 özel eğitim kurumundan 75 öğrencinin iştiraki ile başladı. BTSO Eğitim Vadisi Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Efeler Ligi'nde mücadele eden sporcuları ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada bütün öğrencilere sporla dolu günler diledi. Teknoloji çağının birçok faydalar sunarken, özellikle gençlerde hareket etmeme ve sosyalleşmekten uzaklaşma gibi sıkıntılara sebebiyet verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bütün bu olumsuzluklara karşı spor önemli bir çözüm. Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak 21 spor branşımızda da maksadımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi en az bir spor dalı ile buluşturmak, onları sporla iç içe sağlıklı bir geleceğe hazırlamak. Bursa'mızda 600 bin civarında ilk, orta ve lise öğrencisi var. Biz okul sporları ile 300 bin öğrencimizi sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu etkinliğimiz de bizim en özel organizasyonlarımızdan biri. Spor dostluk ve kardeşlik için önemli bir araç. Ben bu organizasyonun gelişmesi için katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerimize de sporla dolu günler diliyorum" dedi.



Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de pek çok alandaki işbirlikleri gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 5 yıldır okul sporları gerçekleştirdiklerini hatırlattı. BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi Müdürü Osman Büyükkal da Türkiye'deki 74 spor lisesinden 2'sinin Bursa'da olduğunu, bunun da spor kenti Bursa için çok önemli olduğunu hatırlattı.



Konuşmaların ardından şenlik özel bir karşılaşma ile başladı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Efeler Ligi'nde mücadele eden sporcuları ile Başkan Aktaş ve protokol mensupları, özel çocuklarla karma takım oluşturup, karşılıklı voleybol maçı yaptı. - BURSA