Son Dakika Haberleri: Efelerin rakipleri belli oldu
Son Dakika Spor Haber

Efelerin rakipleri belli oldu

8 dakika önce

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün rakipleri belli oldu.

Efelerin rakipleri belli oldu, System.String[]

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün rakipleri belli oldu. TVF Volley Hotelde yapılan kura çekiminde yeşil-beyazlıların ilk hafta rakibi Arhavi Voleybol oldu.


Geçen sezon TVF Erkekler Birinci Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Efeler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Ankara TVF Volley Hotel'de yapılan kura çekimine Bursa Büyükşehir Belediyespor adına Yönetim Kurulu Üyesi Murat Mestan ve Kulüp Koordinatörü Yüksel Arslan katıldı. İki devreli lig maçlarının ilk haftası 27 Ekim, ligin ikinci yarısının başlangıcı ise 18 Ocak 2020 olarak belirlendi.


Bursa derbisi 2. hafta


12 takımın yer aldığı Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ligin ilk haftasında evinde Arhavi Voleybol'u konuk edecek. Ligin ikinci haftasında Bursa ekiplerinin karşı karşıya geleceği derbide yeşil-beyazlılar deplasmanda İnegöl Belediyespor'a konuk olacak. 3. hafta ligin güçlü ekiplerinden Halkbank ile karşılaşacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa metrosunda tiyatro oyuncularının 30 Ağustos canlandırması yolcuları gözyaşlarına boğdu!
Eşinden şiddet gören kadının ağabeyi eniştesine bıçakla saldırdı! Arkadaşını niye öldürdüğünü anlattı: 4 gün boyunca istismar edip mermi yutturdu Bursa'da bir kadın, eşini silahlı çatışmada kaybettiği gün doğum yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 11:58:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efelerin rakipleri belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]