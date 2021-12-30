Denizli'nin Tavas ilçesinde yaklaşık 65 yıldır terzilik yapan ve diktiği efe kıyafetlerini yurt içi ve dışına gönderen Mehmet Urlu (76) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Urlu, dün kendine ait tarlasında çalıştığı sırada fenalaştı.
Aile yakınlarının çağırdığı sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan Urlu, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Çocuk yaşlarda mesleğe başlayan Urlu, 20 metrekare büyüklüğündeki iş yerinde diktiği efe kıyafetlerini yurt içi ve dışına gönderiyordu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Efelik' kültürünü diktiği kıyafetlerle tanıtan terzi kalp krizi sonucu öldü - Son Dakika